Нанесение дорожной разметки в Омске начнется 15 апреля

В Омске стартует подготовка к весенне-летнему дорожному сезону. Нанесение горизонтальной разметки на улицах города планируется начать 15 апреля при условии установления благоприятных погодных условий — температуры воздуха не ниже плюс пяти градусов и отсутствия осадков. Об этом рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Для обновления дорожной разметки будут применяться современные материалы: термопластик со светоотражающими элементами, холодный пластик и специальная стойкая эмаль белого и желтого цветов. Особое внимание уделено требованиям к качеству исполнения работ. Подрядные организации обязаны обеспечить сохранность пластиковой разметки на дорожном покрытии в течение не менее 12 месяцев. В случае преждевременного износа исполнитель будет обязан бесплатно восстановить поврежденные участки в рамках гарантийных обязательств.
В настоящее время администрация города проводит процедуру отбора подрядной организации. Стоимость предстоящего муниципального контракта составит около 80 миллионов рублей. Средства будут направлены на обновление разметки на ключевых транспортных артериях, пешеходных переходах и придорожных объектах инфраструктуры.
Работы по обновлению разметки станут частью комплексной программы по повышению безопасности дорожного движения в Омске. Завершение всех работ запланировано до конца третьего квартала 2026 года с учетом необходимости повторного нанесения разметки на наиболее изнашиваемых участках после интенсивного летнего трафика. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
