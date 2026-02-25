Нанесение дорожной разметки в Омске начнется 15 апреля

Для обновления дорожной разметки будут применяться современные материалы: термопластик со светоотражающими элементами, холодный пластик и специальная стойкая эмаль белого и желтого цветов. Особое внимание уделено требованиям к качеству исполнения работ. Подрядные организации обязаны обеспечить сохранность пластиковой разметки на дорожном покрытии в течение не менее 12 месяцев. В случае преждевременного износа исполнитель будет обязан бесплатно восстановить поврежденные участки в рамках гарантийных обязательств.