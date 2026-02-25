Житель Башкирии расстрелял племенника из травмата: тот чудом пережил нападение

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года мужчина приехал к дому племянника, и между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник попытался ударить родственника ножом в голову и шею, а затем выстрелил ему в грудь из травматического пистолета.