Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии расстрелял племенника из травмата: тот чудом пережил нападение

Житель Башкирии получил 5 лет колонии за попытку убить племенника.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 43-летнеего мужчину признали виновным в покушении на убийство своего родственника. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года мужчина приехал к дому племянника, и между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры злоумышленник попытался ударить родственника ножом в голову и шею, а затем выстрелил ему в грудь из травматического пистолета.

Кушнаренковский районный суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.