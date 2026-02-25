Социалисты инициируют простой вотум недоверия против главы Минтруда и соцзащиты

Односталко обвинил Минтруда в провале социальной политики. Он назвал «катастрофической» ситуацию в социальной сфере в Молдове методами решения проблем в системе социального обеспечения.
«В обществе доминируют страх и неопределенность, а люди боятся будущего и коммунальных счетов. Это не жизнь, это выживание», — отметил депутат.
Он напомнил, что за последние пять лет страну покинули более 300 тысяч человек трудоспособного возраста.
«Демография — главный показатель эффективности власти. Но министерство не предложило ни одной политики в этой сфере», — добавил парламентарий.
Депутат-социалист Алла Урсу-Анточ отметила, что уровень бедности в стране достиг критических показателей, а пенсионеры вынуждены продавать последние вещи, чтобы оплатить рекордные коммунальные счета. По ее словам, в период мандата действующего министра были отменены компенсации за электроэнергию, сокращены выплаты на отопление, а более 180 тысяч семей получили отказ в предоставлении компенсаций.
«Отсутствуют стратегии, программы и позиции министерства по борьбе с бедностью при ее уровне 33% по стране и 43% в сельской местности. Сегодня Министерство социальной защиты превратилось в министерство защиты бедности», — заявила Урсу-Анточ.
Социалисты также указали на рост цен на продукты первой необходимости, несоответствие минимальной зарплаты европейским нормам и отсутствие реальной поддержки социально уязвимых категорий населения, в том числе людей с ограниченными возможностями.
Фракция ПСРМ считает, что из семи заявленных правительством социальных обещаний не выполнено ни одно, и настаивает на отставке министра.
Депутаты заявили, что будут требовать выслушивания министра на пленарном заседании законодательного органа и представления подробного отчета о текущей ситуации в этой сфере.
Для регистрации простого вотума недоверия необходимо 15 подписей депутатов. Выдвинув этот вотум, депутаты могут потребовать оценки деятельности министра и официальных объяснений в отношении проводимой политики. Однако эта процедура не предполагает отставки министра путем голосования после заслушивания отчета.