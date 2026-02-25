Социалисты инициируют простой вотум недоверия против главы Минтруда и соцзащиты

Депутат-социалист Алла Урсу-Анточ отметила, что уровень бедности в стране достиг критических показателей, а пенсионеры вынуждены продавать последние вещи, чтобы оплатить рекордные коммунальные счета. По ее словам, в период мандата действующего министра были отменены компенсации за электроэнергию, сокращены выплаты на отопление, а более 180 тысяч семей получили отказ в предоставлении компенсаций.