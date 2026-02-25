В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть

Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.