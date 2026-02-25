В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет», — сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году — новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.