В Новосибирске на Прокопьевской появится новая остановка

В Кировском районе Новосибирска появится новая остановка общественного транспорта. С 26 февраля остановочный пункт «Ул. 2-я Прокопьевская» начнёт работу на улице Прокопьевской, вблизи домов № 109 и № 180. Об этом сообщили в мэрии города.
Новая остановка будет включена в маршруты двух автобусов. «Для улучшения качества транспортного обслуживания жителей Новосибирска и в связи с обустройством нового остановочного пункта изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок № 43 “Белые росы — Микрорайон “Чистая Слобода” и № 88 “Ул. Таврическая — Центральный корпус”, — пояснили в администрации.
Теперь эти автобусы в прямом и обратном направлениях будут заезжать на новую остановку, что сделает поездки для местных жителей более удобными.