Первая женщина-космонавт из Новосибирска: Роскосмос показал кадры подготовки Анны Кикиной к полету на орбиту — 9 космических кадров

«Роскосмос» опубликовал эксклюзивные кадры подготовки Анны Кикиной — первой в истории космонавтки из Новосибирска, ставшей настоящим символом города. На снимках запечатлены моменты изнурительных тренировок в Центре подготовки космонавтов: от отработки действий в невесомости до сложнейших технических испытаний.