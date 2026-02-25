Первая женщина-космонавт из Новосибирска: Роскосмос показал кадры подготовки Анны Кикиной к полету на орбиту — 9 космических кадров

«Роскосмос» опубликовал эксклюзивные кадры подготовки Анны Кикиной — первой женщины-космонавта в истории Новосибирска, ставшей настоящим символом города. На снимках запечатлены моменты изнурительных тренировок в Центре подготовки космонавтов: от отработки действий в невесомости до сложнейших технических испытаний.
В нашем фоторепортаже — 9 ярких кадров, которые показывают путь сибирячки к звездам.
