На казанских маршрутах не хватает автобусов из-за дефицита кадров

В Казани на маршрутах в направлении «Салават Купере» и Осиново из-за нехватки водителей и кондукторов выходит меньше машин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в ответ на комментарий жителя о пробках и нехватке транспорта на некоторых направлениях.