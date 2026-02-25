А газа у нас для вас нет: Молдова почти полностью израсходовала свои запасы «голубого» топлива

Energocom почти полностью израсходовал запасы газа.
Energocom почти полностью использовал запасы газа, подготовленные к зиме 2025−2026 годов — около 134 млн кубометров — чтобы покрыть пиковое потребление и обеспечить стабильные поставки на правом берегу Молдовы.
Запасы были сформированы в соответствии с требованием хранить не менее 15% годового потребления страны. В начале сезона в хранилищах находилось более 130 млн кубометров газа, сейчас осталось около 8 млн кубометров. Кроме того, существуют резервы безопасности объёмом около 50 млн кубометров, которые могут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.
В этом году компания отказалась от дополнительной закупки и хранения газа, перейдя на контракты с поставкой в определённый месяц и день по цене, привязанной к индексу TTF.
