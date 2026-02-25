Путь к Меотидам: Археологи исследовали дорогу скифов на Таманском полуострове

Путь к священным Меотидам, так в древности называли Азовское море, был шириной от 1,5 до 5 метров и вел к берегу Керченского пролива, чтобы по льду скифы со скотом могли уйти в Крым. Для того, чтобы животные не разбредались дорога была обустроена в виде небольшого рва.