Путь к Меотидам: Археологи исследовали дорогу скифов на Таманском полуострове

Изыскания археологов доказали реальность сведений древнегреческого историка Геродота о существовании скифской дороги на Таманском полуострове.
Путь к священным Меотидам, так в древности называли Азовское море, был шириной от 1,5 до 5 метров и вел к берегу Керченского пролива, чтобы по льду скифы со скотом могли уйти в Крым. Для того, чтобы животные не разбредались дорога была обустроена в виде небольшого рва.
— Впервые на Таманском полуострове археологически исследован участок древней дороги большой протяженности, — сообщил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат исторических наук Борис Раев. — Его расположение полностью совпало с намеченной ранее по данным аэрофото- и космоснимков трассой древней дороги, что подтвердило перспективность использования этих методов в изучении инфраструктуры полуострова и достоверность полученных результатов.
Характер рельефа, говорящий об использовании дороги, ведущей к древней переправе через Керченский пролив в качестве скотопрогонной трассы, позволяет предположить регулярный (сезонный) перегон стад между Таманским и Крымским полуостровами.