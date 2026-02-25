Водителей снова предупредили о снеге на трассе М-4 в Ростовской области

25 февраля, в течение дня и вечером, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может идти снег. Водителям нужно быть осторожными, напоминают в телеграм-канале госкомпании «Автодор».
— Соблюдайте безопасный интервал и подбирайте режим движения с учетом дорожных условий, — просят автовладельцев.
По данным синоптиков, сегодня местами по региону ожидаются дожди и макрый снег. На севере области снег может налипать на провода и деревья, сохранится гололедица. Ветер будет преимущественно юго-восточный 6−11м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с. Днем температура установится в пределах от 0 до +5, по югу будет до +10 градусов.
