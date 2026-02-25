Водителей снова предупредили о снеге на трассе М-4 в Ростовской области

По данным синоптиков, сегодня местами по региону ожидаются дожди и макрый снег. На севере области снег может налипать на провода и деревья, сохранится гололедица. Ветер будет преимущественно юго-восточный 6−11м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с. Днем температура установится в пределах от 0 до +5, по югу будет до +10 градусов.