Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России заблокировали 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД

Роспотребнадзор заблокировал 3,8 тысячи сайтов с информацией о запрещенных БАД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Около 3,8 тысячи интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД заблокировано в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам подготовленных ведомством решений всего заблокировано 3,8 тыс подобных площадок», — говорится в сообщении ведомства, которое опубликовано в официальном канале в МАХ.

Уточняется, что среди таких ресурсов — страницы интернет-магазинов, предлагающие к реализации под видом пищевых добавок продукцию без регистрации и содержащую запрещенные компоненты. В списке также встречались таблетки и пастилки с превышенными дозировками витаминов С и В12.

«Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — добавили в ведомстве.

Там напомнили, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов.