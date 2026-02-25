Синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В субботу, 28 февраля, за погоду в стране будут отвечать малоактивные фронтальные разделы, а также теплые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие кратковременные осадки: мокрый снег, переходящий в дождь.
В отдельных районах Беларуси прогнозируется слабый туман. В ночные и утренние часы местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер окажется юго-западным. Ночью температура воздуха составит от +3 градусов по северо-западной части и до −9 градусов по юго-восточной. Днем окажется от +1 до +7 градусов. По западу синоптики обещают от +8 до +10 градусов, местами воздух прогреется до +13 градусов.
Тем временем мы узнали, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.
Кстати, сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2026 года.
А еще Минтруда сказало, для кого из белорусов изменились правила выдачи больничных.