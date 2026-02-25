Синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные

В отдельных районах Беларуси прогнозируется слабый туман. В ночные и утренние часы местами возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер окажется юго-западным. Ночью температура воздуха составит от +3 градусов по северо-западной части и до −9 градусов по юго-восточной. Днем окажется от +1 до +7 градусов. По западу синоптики обещают от +8 до +10 градусов, местами воздух прогреется до +13 градусов.