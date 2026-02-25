Пришлось удалить часть ребра: 14-летнего уфимца спасли от опасной болезни

В Минздраве Башкирии пояснили, что, хотя остеохондрома и является доброкачественной, она несет риски: при нагрузке или травме возможен перелом основания опухоли, что может привести к повреждению внутренних органов, нарушению дыхания и подвижности. В редких случаях образование способно перерождаться в злокачественное.