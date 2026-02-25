Ричмонд
Пришлось удалить часть ребра: 14-летнего уфимца спасли от опасной болезни

В Уфе 14-летнему мальчику из-за опухоли удалили часть ребра.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи городской детской клинической больницы № 17 провели сложную операцию 14-летнему пациенту. У мальчика во время медосмотра диагностировали остеохондрому ребра — доброкачественное костно-хрящевое образование. При динамическом наблюдении специалисты зафиксировали его рост и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Операцию выполнили с использованием эндовидеоассистирования — современного малоинвазивного метода, который позволяет минимизировать травматичность и ускорить восстановление. Хирурги удалили фрагмент ребра вместе с новообразованием.

В Минздраве Башкирии пояснили, что, хотя остеохондрома и является доброкачественной, она несет риски: при нагрузке или травме возможен перелом основания опухоли, что может привести к повреждению внутренних органов, нарушению дыхания и подвижности. В редких случаях образование способно перерождаться в злокачественное.

Сейчас подросток выписан и находится под наблюдением врачей по месту жительства. Лечение провели в рамках проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи.

