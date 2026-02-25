Ричмонд
В Татарстане впервые за три года выросло число браков

В прошлом году в Татарстане зарегистрировали 24 097 браков, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабмина республики Эльвира Ахметова, отметив, что рост зафиксирован впервые за последние три года.

По словам Ахметовой, большинство молодых людей сегодня ставят на первый план карьеру, финансовую стабильность, учебу и путешествия, а семья оказывается далеко не в приоритете. Для стимулирования молодежи к браку и деторождению в республике реализуются различные меры поддержки студентов вузов — от вступления в брак до рождения ребенка.

При поддержке раиса Татарстана запущен проект «Гранты Молодоженам». В прошлом году 80 будущих семей получили по 100 тысяч рублей на проведение свадеб. Партийный проект «Крепкая семья» продолжит работу по укреплению семейных ценностей в регионе.