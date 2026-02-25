В Татарстане впервые за три года выросло число браков

По словам Ахметовой, большинство молодых людей сегодня ставят на первый план карьеру, финансовую стабильность, учебу и путешествия, а семья оказывается далеко не в приоритете. Для стимулирования молодежи к браку и деторождению в республике реализуются различные меры поддержки студентов вузов — от вступления в брак до рождения ребенка.