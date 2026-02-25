Ричмонд
В Воронеже детский центр заплатит миллион за травму глаза шестилетнего мальчика

Ребенок сильно ударился о дверную ручку в воронежском детском центре.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский областной суд обязал выплатить муниципальный детский центр миллион рублей за тяжелую травму глаза, которую шестилетний мальчик получил из-за недосмотра взрослых. Он ударился о дверную ручку, а учреждению не удалось оспорить решение о выплате, которую ответчик назвал «чрезмерной». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 февраля.

По материалам дела, травму маленький воспитанник получил в январе 2024 года. Удар оказался такой силы, что медэкспертиза выдала следующее заключение:

— Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой стойкую утрату общей трудоспособности на 35%.

Это означает, что последствия травмы останутся с мальчиком на всю жизнь, несмотря на длительное лечение и реабилитацию.

Суд первой инстанции установил, что педагог не смог предотвратить столкновение, что, по мнению служителя Фемиды, прямо указывает на недостаточный контроль за детьми. В апелляции представители детского центра настаивали на отсутствии своей вины и просили снизить сумму. Однако областной суд встал на сторону пострадавшего.