В Воронеже детский центр заплатит миллион за травму глаза шестилетнего мальчика

Воронежский областной суд обязал выплатить муниципальный детский центр миллион рублей за тяжелую травму глаза, которую шестилетний мальчик получил из-за недосмотра взрослых. Он ударился о дверную ручку, а учреждению не удалось оспорить решение о выплате, которую ответчик назвал «чрезмерной». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона 25 февраля.
По материалам дела, травму маленький воспитанник получил в январе 2024 года. Удар оказался такой силы, что медэкспертиза выдала следующее заключение:
— Ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой стойкую утрату общей трудоспособности на 35%.
Это означает, что последствия травмы останутся с мальчиком на всю жизнь, несмотря на длительное лечение и реабилитацию.
Суд первой инстанции установил, что педагог не смог предотвратить столкновение, что, по мнению служителя Фемиды, прямо указывает на недостаточный контроль за детьми. В апелляции представители детского центра настаивали на отсутствии своей вины и просили снизить сумму. Однако областной суд встал на сторону пострадавшего.