В Воронеже детский центр заплатит миллион за травму глаза шестилетнего мальчика

Суд первой инстанции установил, что педагог не смог предотвратить столкновение, что, по мнению служителя Фемиды, прямо указывает на недостаточный контроль за детьми. В апелляции представители детского центра настаивали на отсутствии своей вины и просили снизить сумму. Однако областной суд встал на сторону пострадавшего.