Мэрия Омска объяснила невозможность бесплатного проезда школьников в транспорте

Телеграм-канал «Аварийный Омск» выложил жалобу от подписчицы о том, что ее сына на Левом берегу грубо высадили из маршрутки, потому что у него не сработала банковская карта при попытке оплаты проезда. В итоге там же, в посте, в первом же комментарии к нему, некая омичка Светлана К. спросила, можно ли сделать в городе проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным.
Речь шла о 272-м маршруте, ребенок подписчицы утром ехал в школу, утром в 7:40 сел на остановке «Березовая роща» на улице Ватутина, в итоге был высажен примерно или у троллейбусного депо, или у автобазы (женщина точно не смогла пояснить).
Светлана К. написала:
«Почему бы не сделать школьникам бесплатный проезд? Во многих регионах так, кроме этого города».
Далее в комментариях начался «сущий кошмар», как в известном меме. Многие омичи стали спорить с женщиной, что на самом деле в России такого для школьников, старше 7 лет, почти нет. Беглый поиск в поисковике выдает, что только в Екатеринбурге только с прошлого года ввели такой порядок. Даже в состоятельной Москве максимум, что есть для школьников тут — льготные проездные по 380 рублей на 1 месяц и по 1075 рублей на 3 месяца на наземном транспорте и проездные на метро, МЦК, монорельс и МЦД (зона «Центральная») по 595 рублей на 1 месяц и 1660 рублей на 3 месяца.
Далее в комментариях со своего аккаунта написала мэрия Омска:
«Финансирование расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной поддержки и льгот, осуществляется за счет средств бюджета города Омска. По причине дефицита бюджета выделение дополнительного финансирования для компенсации транспортным организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, не представляется возможным».
Тем самым причина невозможности сделать такой проезд на общественном транспорте бесплатным банальна, на это не хватает денег в бюджете.
