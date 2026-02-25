Мэрия Омска объяснила невозможность бесплатного проезда школьников в транспорте

Далее в комментариях начался «сущий кошмар», как в известном меме. Многие омичи стали спорить с женщиной, что на самом деле в России такого для школьников, старше 7 лет, почти нет. Беглый поиск в поисковике выдает, что только в Екатеринбурге только с прошлого года ввели такой порядок. Даже в состоятельной Москве максимум, что есть для школьников тут — льготные проездные по 380 рублей на 1 месяц и по 1075 рублей на 3 месяца на наземном транспорте и проездные на метро, МЦК, монорельс и МЦД (зона «Центральная») по 595 рублей на 1 месяц и 1660 рублей на 3 месяца.