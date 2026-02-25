MAX упростил создание цифрового ID

В пресс-службе уточнили, что опцией могут воспользоваться все совершеннолетние россияне. ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к нему можно получить только через распознавание лица или по отпечатку пальца.