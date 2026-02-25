Минлесхоз: Новый закон улучшит санитарное состояние лесов Татарстана

«Новый закон позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес, повысить уровень пожарной безопасности и освободить участки для посадки лесных культур. Кроме того, он даст экономический эффект. Законопроект позволит укрепить финансовую устойчивость лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что будет способствовать дальнейшему развитию лесного хозяйства республики», — рассказал он.