Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минлесхоз: Новый закон улучшит санитарное состояние лесов Татарстана

Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», принятый в конце прошлого года, позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Новый закон позволит улучшить санитарное состояние и оздоровить лес, повысить уровень пожарной безопасности и освободить участки для посадки лесных культур. Кроме того, он даст экономический эффект. Законопроект позволит укрепить финансовую устойчивость лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату, а также увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что будет способствовать дальнейшему развитию лесного хозяйства республики», — рассказал он.

Проект данного закона ранее разработал Минлесхоз Татарстана совместно с Минприроды России. Закон предусматривает увеличение объемов рубки спелых и перестойных лесных насаждений.

«Самое главное — мы сможем обеспечить эффективное и непрерывное использование лесных ресурсов. Ведь лес — наше общее достояние, которое требует грамотного управления», — подчеркнул Кузюров.