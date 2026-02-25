В Новосибирске возросло число случаев нападений бродячих собак на людей

«Во-вторых, нужно понять, что делать с крупными и агрессивными собаками, которых нельзя выпускать на волю чипированными и кастрированными? Для понимания, приют на сто таких собак на улице Иванова забит, мест нет. И почему за их содержание должны платить горожане, а не их бестолковые хозяева? Уверен, что нужен жёсткий учёт и не менее жёсткие санкции в отношении хозяев, которые сначала заводят собак или кошек, а потом их бросают. В-третьих, беспокоят случаи бешенства под Новосибирском. В общем, вопросы есть, ответов и денег нет», — констатирует Байжанов.