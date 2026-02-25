В Новосибирске возросло число случаев нападений бродячих собак на людей

В мэрии прошёл круглый стол, посвящённый проблеме безнадзорных животных. Директор муниципального центра по проблемам домашних животных Ольга Заварзина сообщила, что в Новосибирске растёт число нападений бродячих собак (1556 в прошлом году против 1123 в 2024), пишет Atas.info.
Также увеличивается число больших стай бездомных животных. Но, к сожалению, у центра по контролю за животными отсутствуют финансовые и кадровые ресурсы для системной работы по сокращению их популяции — из шести ставок ловцов заняты лишь три.
Кроме того, муниципалитет регулярно не использует выделяемые областным бюджетом средства на решение проблемы безнадзорных животных. В 2024 году было выделено около 7,5 млн рублей, но освоено 0 рублей, в 2025 году — 33 млн рублей, которые также не были потрачены. В этом году планируется выделить 14 млн рублей, однако соответствующее соглашение, направленное в мэрию в конце прошлого года, до сих пор не подписано.
Областное управление ветеринарии признало, что не ведёт учёт бездомных животных. Депутат Ерлан Байжанов призывает сначала определить точное количество бездомных собак и ужесточить ответственность для хозяев, бросающих питомцев.
«Во-вторых, нужно понять, что делать с крупными и агрессивными собаками, которых нельзя выпускать на волю чипированными и кастрированными? Для понимания, приют на сто таких собак на улице Иванова забит, мест нет. И почему за их содержание должны платить горожане, а не их бестолковые хозяева? Уверен, что нужен жёсткий учёт и не менее жёсткие санкции в отношении хозяев, которые сначала заводят собак или кошек, а потом их бросают. В-третьих, беспокоят случаи бешенства под Новосибирском. В общем, вопросы есть, ответов и денег нет», — констатирует Байжанов.
Кроме того, беспокойство вызывает распространение бешенства в пригородах Новосибирска. Впрочем, данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» показывают, что из всех случаев укусов собак треть приходится на бездомных животных, а две трети — на домашних питомцев. При этом часть животных из «бездомных» на самом деле находятся на «самовыгуле» — то есть гуляют без поводка и контроля. Представитель юридического центра «Егоров и партнёры» Светлана Слесарева отмечает, что необходимо ужесточить штрафы за самовыгул, чтобы навести порядок.