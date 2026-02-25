Доклад Хрущева о культе личности Сталина был зачитан 70 лет назад

Проблема террора в докладе в целом сильно сглажена. Хрущев подает его как пример неоправданной жесткости и отдельные «перегибы», и совершенно не объясняет, почему в застенках НКВД постоянно оказывались лучшие люди страны, от Туполева с Королевым до Вавилова с Мандельштамом. Никак не осмыслен тот факт, что долгие годы машина госбезопасности сажала в лагеря или отправляла на казнь случайных людей сотнями тысяч, и что эта машина никуда не делась, оставшись на службе государства. Даже речи не шло о том, чтобы сотрудников НКВД — тех, кто занимался террором и совершал описанные в тексте преступления — привлечь к уголовной ответственности.