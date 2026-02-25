В Самару прибыли еще три трамвая «Львенок»

Новые вагоны собрали на Невском заводе электрического транспорта. Они уже поступили в Северное трамвайное депо. Их разгрузили с трапов и распаковали. Перед выходом на линию «Львятам» предстоит обкатка — они проедут по местным маршрутам без пассажиров не менее 50 км. Параллельно будет проведена пусконаладка.