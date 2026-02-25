В Самару прибыли еще три трамвая «Львенок»

Еще три низкопольных односекционных трамвая модели «Львенок» поступили в Самару. Они прибыли накануне 111-летия со дня запуска в городе трамвайного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.
Новые вагоны собрали на Невском заводе электрического транспорта. Они уже поступили в Северное трамвайное депо. Их разгрузили с трапов и распаковали. Перед выходом на линию «Львятам» предстоит обкатка — они проедут по местным маршрутам без пассажиров не менее 50 км. Параллельно будет проведена пусконаладка.
Теперь в Самаре уже 11 «Львят» из новой поставки. Их планируют вывести на линии в начале марта. С прошлого года новые трамваи распределяют по следующим маршрутам — №№ 1, 3, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 20к, 22, 23, 24.
По словам директора МП «ТТУ» Дмитрия Петрова, обновление парка электротранспорта в Самаре будет завершено раньше срока. Планируется, что еще 10 трамваев приедут в город до конца марта, оставшиеся 10 — до конца апреля.
«Новые “Львята” и “Витязи” с прошлого года перевезли более 6 млн пассажиров. В этом году облегчим им путь — отремонтируем более 5 км: выполним капремонт на улице Ново-Садовой и дополнительно обновим пути еще на 15 перекрестках с автодорогами», — сказал глава Самары Иван Носков.
Обновление ждет не только трамваи, но и троллейбусы. Дмитрий Петров рассказал о планах по закупке низкопольных троллейбусов, которые заряжаются от контактной сети в пути. Они способны преодолеть на своем заряде от 20 до 35 км.