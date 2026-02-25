В Омске водитель маршрутки высадил ребёнка на мороз из-за неоплаты

Сегодня, 25 февраля, в соцсетях появилась жалоба омички на водителя маршрутки № 272 («Микрорайон Входной» — «Малиновского»). По словам женщины, её сына высадили из маршрутки на мороз из-за того, что у него не сработала банковская карта для оплаты проезда.
«Место тихое, тёмное — автобусы и маршрутки там практически не ходят и возвращаться далековато. Никогда не отказывались платить за проезд, но высаживать ребёнка на мороз в безлюдном месте через две минуты поездки, не дав возможности решить проблему — это бесчеловечно!», — возмутилась женщина.
На жалобу омички отреагировали в мэрии. Там сообщили, что перевозчик проведёт проверку и инструктаж водителя маршрута. «В рабочем порядке ваше обращение направлено перевозчику маршрута для проведения проверки и инструктажа. Приносим извинения», — отметили в мэрии.