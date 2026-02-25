Историческое золото: Казахстан торжественно встретил Михаила Шайдорова

Главным героем встречи стал обладатель золотой медали Михаил Шайдоров. Вместе с ним в Казахстан прилетела фигуристка Софья Самоделкина, передает DKNews.kz.
Спортсменов встречали болельщики. Их приветствовали родные. На церемонии присутствовали представители спортивного сообщества.
Кто поздравил чемпионов.
Олимпийских призеров поздравили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. Встречу посетил заместитель акима Астаны Ерик Мейрхан. На церемонии выступили президент Казахстанского союза фигурного катания Бауыржан Ералы и президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.
«Сегодня у нас есть герои. В первую очередь нужно выразить благодарность тренерам и семьям, которые воспитали этих чемпионов. Казахстан заслужил это золото в фигурном катании. Гордитесь этим — это наши новые герои», — отметил Геннадий Головкин.
Историческая победа для страны.
Михаил Шайдоров добился уникального результата для Казахстана. Он принес стране золото Олимпиады в фигурном катании.
По словам спортивных руководителей, это первая подобная победа за более чем три десятилетия. Благодаря этому успеху гимн Казахстана вновь прозвучал на высшей ступени олимпийского пьедестала.
Софья Самоделкина также показала высокий результат. Она вошла в десятку сильнейших фигуристок мира.
Квартиры в подарок чемпионам.
В ходе церемонии спортсменам вручили ключи от жилья.
Михаил Шайдоров и его тренер Алексей Урманов получили трехкомнатные квартиры. Софье Самоделкиной и главному тренеру сборной Асем Кассановой вручили ключи от однокомнатных квартир.
Награды предоставлены Казахстанским союзом фигурного катания при поддержке спонсора.
Что сказал олимпийский чемпион.
Президент союза фигурного катания Бауыржан Ералы подчеркнул значение победы.
«Мы встретили на родной земле нашего олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова. Он добился исторической победы — спустя 32 года гимн Казахстана прозвучал на Олимпиаде. Софья Самоделкина вошла в десятку сильнейших фигуристок. Благодарю родителей спортсменов, тренерский штаб и всех, кто был рядом на этом пути», — отметил он.
Сам Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. Меня распирала гордость за свою страну. Когда мой флаг висел на самом высоком и почетном месте на олимпийских играх. Я получил столько теплых слов, спасибо всем, кто меня поддерживает, за такие прекрасные подарки. У меня нет слов, просто огромная благодарность за поддержку, для меня эта мотивация расти дальше и прославлять нашу страну», — сказал он.
Торжественная встреча завершилась поздравлениями и общим фотографированием.