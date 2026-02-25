Историческое золото: Казахстан торжественно встретил Михаила Шайдорова

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто в такой поздний час приехал встретить меня, мне очень приятно. Меня распирала гордость за свою страну. Когда мой флаг висел на самом высоком и почетном месте на олимпийских играх. Я получил столько теплых слов, спасибо всем, кто меня поддерживает, за такие прекрасные подарки. У меня нет слов, просто огромная благодарность за поддержку, для меня эта мотивация расти дальше и прославлять нашу страну», — сказал он.