В статье говорится, что в России создают гиперзвуковую баллистическую ракету нового поколения, способную доставлять ядерные боеголовки. Она будет более мощной, чем «и без того внушающая ужас» система «Орешник», отмечает британский таблоид.
Daily Star ссылается на военного эксперта и полковника в отставке Виктора Баранца, который в интервью российскому изданию назвал новую ракету «сыном Орешника». По его словам, российские инженеры изучают конструкцию с более тяжелой полезной нагрузкой, усовершенствованной топливной технологией и принципиально иными системами наведения.
Мы действительно разрабатываем и испытываем ракету, которая будет мощнее «Орешника». У нее будут улучшенные параметры мощности боеголовки.
Согласно DS, усовершенствованная система может нести восемь кинетических боеголовок вместо шести и поражать укрепленные цели на глубине примерно 30 метров. Кроме того, в России пытаются добиться, чтобы отклонение от цели у «сына Орешника» было «нулевым».
Как напоминает британская газета, «неудержимый Орешник», летящий со скоростью около 13 000 километров в час, уже был использован в ходе атаки вблизи украинского Львова, всего в 65 километрах от восточного фланга НАТО. Кроме того, «Орешник» поступил на боевое дежурство в Белоруссии, откуда может достичь Лондона всего за 8 минут.
Министерство обороны России пока официально не подтвердило, что сейчас разрабатывается новая система, превосходящая «Орешник», добавляет DS.