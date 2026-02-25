Daily Star: Россия разрабатывает гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»

Как напоминает британская газета, «неудержимый Орешник», летящий со скоростью около 13 000 километров в час, уже был использован в ходе атаки вблизи украинского Львова, всего в 65 километрах от восточного фланга НАТО. Кроме того, «Орешник» поступил на боевое дежурство в Белоруссии, откуда может достичь Лондона всего за 8 минут.