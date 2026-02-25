Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новый состав Общественной палаты войдут 172 члена

В новый состав Общественной палаты РФ войдут 172 члена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новый состав Общественной палаты РФ (ОП РФ) будет включать 172 члена, среди которых 89 представителей субъектов РФ, сообщили в ОП РФ.

Ранее президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.

«В новый состав (Общественной палаты РФ — ред.) войдут 172 члена», — говорится в сообщении в Telegram-канале ОП РФ.

Уточняется, что из них — 40 граждан Российской Федерации, утверждаемых указом президента РФ, 89 представителей Общественных палат субъектов РФ и 43 представителя общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.