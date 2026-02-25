Ричмонд
Минское «Динамо» продолжит выездную серию двумя матчами против «Сочи»

Минское «Динамо» проведет против «Сочи» сразу два матча выездной серии КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Хоккеисты минского «Динамо» продолжат выездную серию чемпионата КХЛ двумя матчами против «Сочи».

Белорусский клуб сыграет на берегу Черного моря сразу два гостевых матча — 25 и 27 февраля. 25 февраля, в среду, игра начнется в 19.30.

Напомним, что минчане добрались в Сочи с приключениями. Они должны были прилететь из Нижнего Новгорода сразу после матча с «Торпедо» 23 февраля. Но из-за угрозы дронов вылет отложили и команда прибыла в Сочи во второй половине дня 24 февраля.

«Динамо» на данный момент занимает третье место в Западной конференции, набрав после 59 матчей 78 очков. У лидирующего «Локомотива» 85 очков после 60 игр, а у «Северстали», которая идет второй, 80 очков после 61 встречи чемпионата. «Сочи» идут на последнем месте с 40 очками.

Ранее мы писали, что Польша, Украина и еще несколько стран бойкотируют открытие Паралимпиады из-за участия белорусов и россиян.