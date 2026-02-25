Минское «Динамо» продолжит выездную серию двумя матчами против «Сочи»

Напомним, что минчане добрались в Сочи с приключениями. Они должны были прилететь из Нижнего Новгорода сразу после матча с «Торпедо» 23 февраля. Но из-за угрозы дронов вылет отложили и команда прибыла в Сочи во второй половине дня 24 февраля.