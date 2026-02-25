Минское «Динамо» продолжит выездную серию двумя матчами против «Сочи»

Хоккеисты минского «Динамо» продолжат выездную серию чемпионата КХЛ двумя матчами против «Сочи».
Белорусский клуб сыграет на берегу Черного моря сразу два гостевых матча — 25 и 27 февраля. 25 февраля, в среду, игра начнется в 19.30.
Напомним, что минчане добрались в Сочи с приключениями. Они должны были прилететь из Нижнего Новгорода сразу после матча с «Торпедо» 23 февраля. Но из-за угрозы дронов вылет отложили и команда прибыла в Сочи во второй половине дня 24 февраля.
«Динамо» на данный момент занимает третье место в Западной конференции, набрав после 59 матчей 78 очков. У лидирующего «Локомотива» 85 очков после 60 игр, а у «Северстали», которая идет второй, 80 очков после 61 встречи чемпионата. «Сочи» идут на последнем месте с 40 очками.
