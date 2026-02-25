Девять газовых объектов пришли от федерации в собственность Омской области

Консолидация этих объектов в региональной собственности имеет стратегическое значение, отметили в облправительстве. Она даст и усилить контроль за их эксплуатацией и модернизацией, и гарантировать стабильные поставки газа в осенне-зимний сезон. Также это создаст условия для более эффективного развития снабжения потребителей, исходя из долгосрочных потребностей региона.