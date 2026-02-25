Девять газовых объектов пришли от федерации в собственность Омской области

Важные объекты газораспределительной инфраструктуры на территории Омска официально перешли из федеральной собственности в областную. По поручению губернатора Виталия Хоценко (на фото) процедуру провели профильные ведомства в кратчайшие сроки.
Ранее объекты были обращены в доход государства по решению суда. Теперь, благодаря оперативному и слаженному взаимодействию минимущества, ТУ Росимущества по Омской области, минэнерго и Росреестра, все юридические процедуры по приему объектов завершены. Девять сетей и газопроводов закреплены за областным ГУП «Омскгоргаз».
В числе переданных объектов — прежде всего имущество на Левом берегу. Это важный газопровод от газораспределительной станции (ГРС-1) до ТЭЦ-3, внутриплощадочные и внеплощадочные сети наружного снабжения в микрорайоне «Кристалл», инженерные сети пятого микрорайона, газопровод от ГРС-5 до Кировской котельной, инженерные сети к жилым домам на бульваре Архитекторов, улицах Туполева и Степанца.
Консолидация этих объектов в региональной собственности имеет стратегическое значение, отметили в облправительстве. Она даст и усилить контроль за их эксплуатацией и модернизацией, и гарантировать стабильные поставки газа в осенне-зимний сезон. Также это создаст условия для более эффективного развития снабжения потребителей, исходя из долгосрочных потребностей региона.
