Ильсур Хадиуллин: «В течение трех лет 32 процента молодых учителей уходят из системы образования»

В текущем учебном году число учителей в возрасте до 35 лет достигло 20,4%, но несмотря на это, потребность в педагогических работниках на начало учебного года превысила 2 тысячи человек. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
По словам Гузель Гатауллиной, начальника отдела кадровой политики Минобрнауки РТ, увеличение доли молодых учителей является свидетельством эффективности мер по привлечению молодежи в профессию. В образовательной системе Татарстана трудятся около 77 тысяч педагогов, однако средний возраст школьного учителя составляет 47−48 лет. Несмотря на значительную численность педагогов, нехватка квалифицированных специалистов сохраняется, особенно ощущается дефицит учителей начальных классов, математики, русского языка, физики, иностранных языков и информатики.
Ситуация с кадровой потребностью улучшилась по сравнению с прошлым годом, но дефицит остается. Решение проблемы достигается за счет выпускников профильных вузов, колледжей и техникумов. Ежегодный выпуск педагогических специальностей из вузов и колледжей составляет около 4 тысяч человек. Процент трудоустройства выпускников педколледжей в школах высокий, достигая 75%.
Привлечение студентов старших курсов к педагогической деятельности также играет важную роль. Около 611 студентов уже работают в школах и детских садах. Практика показывает, что студенты, начавшие педагогическую деятельность на последних курсах, успешно адаптируются и остаются в профессии.
Республика также внедряет меры поддержки для привлечения и удержания кадров, включая гранты и надбавки. Важным направлением является повышение статуса учителя. С 2021 года в школах открываются психолого-педагогические классы, на которые уже привлекли более 5,6 тысяч учеников. Значительная часть выпускников этих классов поступает на педагогические специальности.
Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что более 60% выпускников педагогических вузов возвращаются в Татарстан, в то время как по другим специальностям этот показатель составляет менее 20%. Несмотря на все принимаемые меры, нехватка учителей, особенно в городских школах, по-прежнему ощущается, а значительный отток молодых специалистов из системы образования требует дальнейшего внимания и принятия серьезных мер поддержки, подчеркнул министр.
По его словам, в городах не хватает преподавателей физики, математики, русского языка и литературы, химии, биологии.
«Конечно, подготовка специалистов ведется. В течение трех лет 32 процента молодых учителей уходят из системы образования. Это катастрофа. И чтобы вот такого оттока кадров не было, были приняты серьезные меры поддержки», — цитирует главу Минобрнауки РТ информагентство.