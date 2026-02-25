Ильсур Хадиуллин: «В течение трех лет 32 процента молодых учителей уходят из системы образования»

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что более 60% выпускников педагогических вузов возвращаются в Татарстан, в то время как по другим специальностям этот показатель составляет менее 20%. Несмотря на все принимаемые меры, нехватка учителей, особенно в городских школах, по-прежнему ощущается, а значительный отток молодых специалистов из системы образования требует дальнейшего внимания и принятия серьезных мер поддержки, подчеркнул министр.