Бывший нападающий омского «Авангарда» Чинахов впервые стал отцом

Бывший игрок омского «Авангарда», 25-летний Егор Чинахов, впервые стал отцом. Об этом в социальной сети сообщила супруга хоккеиста Злата Соколова.
«Наш самый бесценный и долгожданный подарок от Бога. Миа. 24.02.2026», — подписала фото с мужем и новорожденной дочерью супруга Егора Чинахова.
Напомним, что Егор Чинахов ранее выступал за «Омских ястребов» и «Авангард», где отметился высокой результативностью. В 2021 году в составе омского «Авангарда» выиграл Кубок Гагарина.
В мае 2021 года Чинахов отказался от двухлетнего контракта с омским клубом и перешел в НХЛ, заключив соглашение с «Коламбус Блю Джекетс». В декабре 2025 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз».
Супруга хоккеиста — мастер спорта по художественной гимнастике Злата Соколова, которая в 2022 году завоевала титул «Первая красавица России», а в 2023 году стала финалисткой конкурса «Мисс Россия».