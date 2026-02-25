Ученые смогут работать в любой стране ЕАЭС без подтверждений

Участники рассмотрели ключевые вопросы интеграционного сотрудничества и приняли ряд важных решений, передает DKNews.kz.
Главным итогом стало одобрение Соглашения о взаимном признании документов об ученых званиях в странах Евразийского экономического союза.
Что изменится для ученых и преподавателей.
Документ предусматривает прямое признание ученых званий при трудовой миграции внутри Союза.
Это означает, что специалисты смогут работать в другой стране ЕАЭС без дополнительных процедур подтверждения квалификации. Они будут осуществлять деятельность в соответствии с присвоенным званием.
Признанию будут подлежать и документы, выданные до вступления соглашения в силу. Исключением станут случаи, когда экспертиза в стране трудоустройства вынесет отрицательное решение.
Теперь соглашение направят государствам Союза для ратификации. После завершения процедур документ вступит в силу.
Новая дорожная карта по интеллектуальному транспорту.
На заседании также утверждена дорожная карта реализации Концепции взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС.
В текущем году планируется определить базовые сервисы информационного взаимодействия. Будут выработаны предложения по форматам обмена данными. Предусмотрено формирование правовой базы для работы цифровых транспортных решений.
Эксперты считают, что это позволит ускорить цифровизацию логистики. Улучшить безопасность перевозок. Повысить эффективность транспортной инфраструктуры.
Изменения в ветеринарных правилах.
По итогам заседания принято решение актуализировать положения регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на территории Союза.
Также обновят план разработки технических регламентов. Это направлено на унификацию стандартов и повышение безопасности продукции.
Роль Казахстана в работе Совета.
В текущем году председательство в Совете ЕЭК принадлежит Казахстану. Его возглавляет заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Эксперты отмечают, что это усиливает роль страны в интеграционных процессах и формировании экономической повестки Союза.