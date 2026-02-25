Ричмонд
Мосстат назвал численность населения Москвы на 2026 год

Мосстат: число жителей Москвы на 2026 год составило 13,3 млн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Численность населения Москвы на 1 января 2026 года составила 13,3 миллиона человек, следует из материалов к выступлению руководителя управления федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области Леонида Калимуллина перед Московской городской думой.

Мосгордума в ходе пленарного заседания в среду заслушала доклад руководителя Мосстата.

«Перепись с 2030 года должна стать первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений населения, который в настоящий момент формирует федеральная налоговая служба. Данные реестра будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде. Это позволит значительно снизить нагрузку и сократить время внесения сведений», — добавил Калимуллин в своем докладе.