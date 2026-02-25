Охотникам Омской области напомнили о сроках сдачи данных: 28 февраля закрывается сезон

В Омской области приближается окончание охотничьего сезона на основные виды животных.
Как сообщили в региональном Минприроды, 28 февраля 2026 года завершается охота на кабана, боровую дичь и большинство пушных видов. Под запрет с 1 марта 2026 года попадают глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, а также лисица, корсак, енотовидная собака, куница, бобр, соболь, белка, ондатра, норка, хорь, колонок, горностай, заяц-беляк и заяц-русак.
В ведомстве напомнили, что после закрытия сезона охотники обязаны направить сведения о добытых охотничьих ресурсах. Сделать это нужно по месту получения разрешения.
Важное условие: отчитаться необходимо даже в том случае, если охота оказалась безрезультатной. Сроки сдачи данных различаются. По кабану, который относится к копытным, сведения необходимо направить не позднее 11 марта 2026 года — это 10 дней после окончания сезона. Для пушных животных и боровой дичи крайний срок — 20 марта 2026 года.
В Минприроды уточнили, что законодательство не устанавливает строгих способов подачи сведений. Охотники могут отчитаться лично, отправить данные почтой, курьерской службой или любым другим удобным способом. Главное — уложиться в установленные сроки, чтобы избежать административной ответственности.