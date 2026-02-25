Охотникам Омской области напомнили о сроках сдачи данных: 28 февраля закрывается сезон

Важное условие: отчитаться необходимо даже в том случае, если охота оказалась безрезультатной. Сроки сдачи данных различаются. По кабану, который относится к копытным, сведения необходимо направить не позднее 11 марта 2026 года — это 10 дней после окончания сезона. Для пушных животных и боровой дичи крайний срок — 20 марта 2026 года.