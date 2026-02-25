В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ

Создание «Индекса дружелюбия», по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.