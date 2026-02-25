В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать «Индекс дружелюбия» школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — “Индекса дружелюбия” школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды», — сказано в документе.
Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через «Госуслуги», что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации.
Создание «Индекса дружелюбия», по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.