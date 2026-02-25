Реконструкция Воронежского цирка выполнена на 70%, сообщили в пресс-службе государственного заказчика работ. На объекте ежедневно работают около 100 строителей.
На сегодня в цирке полностью установили и приступили к проверкам инженерных и слаботочных систем. В зрительном зале завершается монтаж светового и звукового оборудования, начались установка новых кресел и поставка мебели. Новый зал рассчитан на 1700 мест с амфитеатром, по заверениям заказчика, он будет более удобным для зрителей, чем прежний.
Внутренние отделочные работы также в основном завершены. Отремонтированы полы, идет установка дверей, завершается монтаж потолочных конструкций. Особое внимание уделяется акустике — шумопоглощающие конструкции и современные панели формируют новую «звуковую архитектуру» пространства.
Серьезно модернизированы и помещения для животных. В них увеличились объёмы облицовки нержавеющей сталью и появилась новая система микроклимата с отдельной сплит-системой. Она позволит поддерживать оптимальные параметры температуры и воздуха с учетом потребностей разных видов.
Напомним, открытие цирка запланировано на четвертый квартал 2026 года.