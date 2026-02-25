Реконструкция Воронежского цирка выполнена на 70%

На сегодня в цирке полностью установили и приступили к проверкам инженерных и слаботочных систем. В зрительном зале завершается монтаж светового и звукового оборудования, начались установка новых кресел и поставка мебели. Новый зал рассчитан на 1700 мест с амфитеатром, по заверениям заказчика, он будет более удобным для зрителей, чем прежний.