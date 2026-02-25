В Омске открылся первый в стране молодёжный кадровый центр

На церемонии открытия губернатор отметил: «Для нас принципиально важно, чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в Омской области. Новый кадровый центр — это не просто современное пространство, а инструмент закрепления молодёжи в регионе, формирования устойчивого кадрового резерва под задачи экономики. Мы выстраиваем систему, при которой выбор профессии, получение образования и выход на работу объединены в единую понятную траекторию с конкретным результатом».