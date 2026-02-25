В Омске открылся первый в стране молодёжный кадровый центр

В Омске 25 февраля открылся первый в стране молодёжный кадровый центр «Работа молодёжи России». Новый офис запустил губернатор Виталий Хоценко. Площадка создана для поддержки молодых людей — от профориентации и стажировок до помощи в трудоустройстве и запуске собственного дела.
Центр работает по принципу «единого окна» и ориентирован на системную работу с молодёжью: здесь будут организовывать практики и наставничество на местных предприятиях, подбирать кадры под запросы экономики, помогать адаптировать образовательные программы к требованиям рынка труда и снижать риски нетрудоустройства выпускников. Пространство разделено на несколько функциональных зон: выбора профессии, цифровых сервисов, профориентационную галерею, зону построения карьерной траектории, пространство смыслов и подкастную студию.
Виталий Хоценко вместе с председателем Законодательного Собрания Александром Артемовым, заместителем главы Роструда Яном Талбацким, Героем России Дмитрием Перминовым и руководителями омских предприятий осмотрел площадку во время иммерсивной экскурсии.
На церемонии открытия губернатор отметил: «Для нас принципиально важно, чтобы молодые люди видели перспективу здесь, в Омской области. Новый кадровый центр — это не просто современное пространство, а инструмент закрепления молодёжи в регионе, формирования устойчивого кадрового резерва под задачи экономики. Мы выстраиваем систему, при которой выбор профессии, получение образования и выход на работу объединены в единую понятную траекторию с конкретным результатом».
Создание центра стало продолжением модернизации службы занятости в рамках национального проекта «Кадры». Все 35 кадровых центров региона приведены к единому стандарту и работают под брендом «Работа России». Новый центр стал 36-м и ориентирован на молодёжь как стратегический кадровый резерв.
В период, когда Омск носил статус Молодёжной столицы России, регион получил дополнительное федеральное финансирование — 55 млн рублей — на создание площадки. Слова благодарности прозвучали в адрес министра труда и социальной защиты России Антона Котякова за поддержку инициативы.