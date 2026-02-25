Ричмонд
В Ростовской области обновили перечень жизненно необходимых препаратов

На Дону сообщили о расширении перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

С 24 февраля 2026 года в Ростовской области, как и по всей стране, обновили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в донском Росздравнадзоре.

Теперь предельные цены производителей и наценки посредников теперь будут под контролем.

— Список пополнили несколько новых наименований. Для этих лекарств будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок, — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в перечень внесли восемь позиций: таргетные средства против рака груди, легкого и простаты, иммуноонкологический препарат, лекарства для терапии анемии при редких патологиях крови, компонент схемы лечения устойчивого туберкулеза, стимулятор лейкопоэза и отечественный иммуномодулятор.

