В Ростовской области обновили перечень жизненно необходимых препаратов

С 24 февраля 2026 года в Ростовской области, как и по всей стране, обновили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в донском Росздравнадзоре.
Теперь предельные цены производителей и наценки посредников теперь будут под контролем.
— Список пополнили несколько новых наименований. Для этих лекарств будет действовать государственное регулирование предельных отпускных цен производителей, а также контроль торговых надбавок, — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в перечень внесли восемь позиций: таргетные средства против рака груди, легкого и простаты, иммуноонкологический препарат, лекарства для терапии анемии при редких патологиях крови, компонент схемы лечения устойчивого туберкулеза, стимулятор лейкопоэза и отечественный иммуномодулятор.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.