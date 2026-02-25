Ричмонд
Будет ли введен полный запрет на телефоны в школах Казахстана: мнение депутата

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах мажилиса прокомментировал предложение полностью запретить использование смартфонов в школах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты отметили, что в Казахстане предложили запретить использование телефонов в школах не только в учебное время, но и во время перемен. Они интересовались, насколько реально введение такой нормы. Асхат Аймагамбетов заявил, что большинство исследований доказывают, что ребенок сильно отвлекается в учебное время. Многие ведущие школы Казахстана запретили использование смартфонов, и он считает это правильным.

Аймагамбетов предложил передать функцию по запрету использования мобильных телефонов с уровня каждой школы на уровень министерства. Это позволит централизованно принять решение. Он также отметил, что директора школ задают вопросы о сохранности телефонов во время занятий. Некоторые школы устанавливают камеры видеонаблюдения, специальные чехлы или комнаты для хранения смартфонов.

Аймагамбетов подчеркнул, что введение новой нормы требует подготовки и обсуждения. Он также заявил, что будет информировать родителей через учителей о вопросах безопасности ребенка. На вопрос о том, как оплачивать питание без телефона, он ответил, что в школе должны быть POS-терминалы для оплаты, а не только QR-коды.

Напомним, на рассмотрение мажилиса поступил проект закона, запрещающий использование телефонов в школах Казахстана. Родители школьников и учителя высказались за полный запрет на использование телефонов.