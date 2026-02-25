Ричмонд
В Самарской области водителя лишили прав из-за психического расстройства

В Самарской области суд лишил водительских прав 42-летнего мужчину с психическим заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

В Большечерниговском районе Самарской области прошло судебное разбирательство, в результате которого 42-летний местный житель потерял право на управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

«У мужчины есть действующее водительское удостоверение, однако он страдает психическим расстройством, что согласно федеральному законодательству является противопоказанием для вождения», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск прокурора, и решение вступило в законную силу. Теперь мужчина не сможет управлять автомобилем до тех пор, пока его состояние не позволит это делать.