Взрыв на шахте «Северная» произошел 10 лет назад

«Самая крутая шахта в городе», так говорили в Воркуте про «Северную». Ее история закончилась в 2016 году, когда под землей взорвался метан. Погибли и горняки, и спустившиеся за ними спасатели. Авария стала самой крупной в истории города. Почему все знали об угрозе, но продолжали работать, и как наказали виновных, а один из них вовсе покончил с собой — вспоминает «Газета.Ru».