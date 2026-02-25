В РФ создают систему контроля восстановления ходьбы с помощью веб-камеры

Проект находится на стадии работающего прототипа. «На данный момент разработаны два функциональных программных модуля. Первый предназначен для анализа параметров походки и выявления биомеханических отклонений, в том числе при неврологических поражениях. Второй модуль обеспечивает количественную оценку диапазона движений суставов нижних конечностей в реальном времени с автоматическим сравнением показателей симметрии левой и правой сторон. Оба модуля формируют объективные количественные показатели и структурированные отчеты, позволяющие отслеживать динамику функционального восстановления пациента», — уточняется в сообщении.