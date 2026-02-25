Ричмонд
Защита от маркетинговых уловок: Башкирия одобрила законопроект против путаницы на ценниках

Башкирия поддержала законопроект против путаницы на ценниках.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты парламента Башкирии поддержали проект федерального закона о внесении изменений в статью закона «О защите прав потребителей». Инициатива направлена на устранение путаницы с ценами на полках магазинов.

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, сегодня покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда стоимость одного и того же товара разных марок указана по-разному: за упаковку, за килограмм или за 100 граммов. Это затрудняет выбор и вводит в заблуждение. Законопроект предлагает установить единый стандарт: цену на продукты питания в пределах одной торговой точки должны указывать исходя из одинаковых показателей — за 1 килограмм или 100 граммов, за 1 литр или 100 миллилитров.

Толкачев подчеркнул, что прозрачность ценообразования — базовое право потребителя. Он отметил, что покупатель не должен становиться жертвой маркетинговых уловок, когда визуально дешевый товар на поверку оказывается дороже аналога.

— Приведение цен к единому знаменателю исключит манипуляции с восприятием стоимости, — считает спикер.

