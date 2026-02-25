Защита от маркетинговых уловок: Башкирия одобрила законопроект против путаницы на ценниках

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, сегодня покупатели часто сталкиваются с ситуацией, когда стоимость одного и того же товара разных марок указана по-разному: за упаковку, за килограмм или за 100 граммов. Это затрудняет выбор и вводит в заблуждение. Законопроект предлагает установить единый стандарт: цену на продукты питания в пределах одной торговой точки должны указывать исходя из одинаковых показателей — за 1 килограмм или 100 граммов, за 1 литр или 100 миллилитров.