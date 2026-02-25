ИИ поменяет роль казахстанского учителя, считают в Bilim Group

«Если мы говорим — заменит ли ИИ учителя, конечно, сложно говорить, что никогда. Я все-таки техно-оптимист. Мы не видим тренд, что педагог станет не нужен. Скорее мы видим так, что искусственный интеллект должен помочь сильно педагогу в его ключевых задачах», — сказал он.