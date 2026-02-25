Ричмонд
ИИ поменяет роль казахстанского учителя, считают в Bilim Group

Искусственный интеллект не вытеснит учителя из школы, но уже сейчас способен взять на себя значительную часть его рутинной работы. Об этом на встрече дискуссионного клуба Freedom Talk заявил генеральный директор и сооснователь Bilim Media Group Александр Савченко.

Источник: Курсив

«Мы не видим тренд, что педагог станет не нужен».

Отвечая на вопрос, способен ли ИИ заменить учителя, Савченко отметил, что не исключает технологических изменений в будущем, однако сейчас такой тенденции не наблюдается.

«Если мы говорим — заменит ли ИИ учителя, конечно, сложно говорить, что никогда. Я все-таки техно-оптимист. Мы не видим тренд, что педагог станет не нужен. Скорее мы видим так, что искусственный интеллект должен помочь сильно педагогу в его ключевых задачах», — сказал он.

По его словам, сегодня на преподавателей ложится большой объем формальной нагрузки.

Рутину — машине, эмпатию — человеку.

«Сейчас много нагрузки всякой формальной: подготовка к уроку, проверка академических знаний, что можно уже давно автоматизировать. Очень много всевозможной отчетности», — пояснил Савченко.

По его мнению, именно эти процессы ИИ уже способен закрывать.

«В этом плане можно высвободить время педагогу на вещи более человечные, такие как эмпатия, эмоциональное менторство, поддержка, психология», — добавил он.

В результате роль учителя будет меняться, но не исчезать.

«В этом плане мы видим, конечно, трансформацию, что педагог станет поддержкой, примером для ученика. И тут однозначно идет очень позитивный тренд, что всю его рутинную работу искусственный интеллект уже прямо сегодня может закрывать», — подчеркнул Савченко.

Bilim Media Group работает в сфере электронного обучения и развивает цифровые решения для системы образования.

Freedom Holding Corp. — брокерский и инвестиционный холдинг, работающий в Центральной Азии и Восточной Европе. Его CEO и мажоритарный акционер — Тимур Турлов. По итогам 2025 фискального года выручка холдинга составила $2,1 млрд, чистая прибыль — $84,5 млн, активы выросли до $9,9 млрд.

В Казахстане холдинг предоставляет брокерские услуги под брендами Freedom Broker (участник KASE) и Freedom Finance Global (участник AIX). В стране работают и другие дочерние организации холдинга, в том числе Freedom Bank, страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life и т. д.

Сам холдинг активно поддерживает EdTech в Казахстане. К примеру, в рамках стратегического соглашения Freedom Holding Corp. с OpenAI уже с февраля 2026 года 165 тыс. казахстанских педагогов получат доступ к образовательной версии ChatGPT. Оператором проекта, в свою очередь, выступает Bilim Media Group.