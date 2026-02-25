ИИ поменяет роль казахстанского учителя, считают в Bilim Group

«Мы не видим тренд, что педагог станет не нужен».
Отвечая на вопрос, способен ли ИИ заменить учителя, Савченко отметил, что не исключает технологических изменений в будущем, однако сейчас такой тенденции не наблюдается.
«Если мы говорим — заменит ли ИИ учителя, конечно, сложно говорить, что никогда. Я все-таки техно-оптимист. Мы не видим тренд, что педагог станет не нужен. Скорее мы видим так, что искусственный интеллект должен помочь сильно педагогу в его ключевых задачах», — сказал он.
По его словам, сегодня на преподавателей ложится большой объем формальной нагрузки.
Рутину — машине, эмпатию — человеку.
«Сейчас много нагрузки всякой формальной: подготовка к уроку, проверка академических знаний, что можно уже давно автоматизировать. Очень много всевозможной отчетности», — пояснил Савченко.
По его мнению, именно эти процессы ИИ уже способен закрывать.
«В этом плане можно высвободить время педагогу на вещи более человечные, такие как эмпатия, эмоциональное менторство, поддержка, психология», — добавил он.
В результате роль учителя будет меняться, но не исчезать.
«В этом плане мы видим, конечно, трансформацию, что педагог станет поддержкой, примером для ученика. И тут однозначно идет очень позитивный тренд, что всю его рутинную работу искусственный интеллект уже прямо сегодня может закрывать», — подчеркнул Савченко.
Bilim Media Group работает в сфере электронного обучения и развивает цифровые решения для системы образования.
Freedom Holding Corp. — брокерский и инвестиционный холдинг, работающий в Центральной Азии и Восточной Европе. Его CEO и мажоритарный акционер — Тимур Турлов. По итогам 2025 фискального года выручка холдинга составила $2,1 млрд, чистая прибыль — $84,5 млн, активы выросли до $9,9 млрд.
В Казахстане холдинг предоставляет брокерские услуги под брендами Freedom Broker (участник KASE) и Freedom Finance Global (участник AIX). В стране работают и другие дочерние организации холдинга, в том числе Freedom Bank, страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life
Сам холдинг активно поддерживает EdTech в Казахстане. К примеру, в рамках стратегического соглашения Freedom Holding Corp. с OpenAI уже с февраля 2026 года 165 тыс. казахстанских педагогов получат доступ к образовательной версии ChatGPT. Оператором проекта, в свою очередь, выступает Bilim Media Group.