Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на рост цен на лекарства

В четверг, 26 февраля, КГК проведет горячую линию по вопросам, связанным с обеспечением белорусов лекарствами на бесплатной и льготной основах. В частности, белорусы могут пожаловаться на невозможность купить препараты, которые отпускаются по бесплатным и льготным рецептам. Также будет возможность сообщить про длительные сроки ожидания поступления лекарств в аптеки.