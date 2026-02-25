Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на рост цен на лекарства. Подробности сообщает Комитет государственного контроля.
В четверг, 26 февраля, КГК проведет горячую линию по вопросам, связанным с обеспечением белорусов лекарствами на бесплатной и льготной основах. В частности, белорусы могут пожаловаться на невозможность купить препараты, которые отпускаются по бесплатным и льготным рецептам. Также будет возможность сообщить про длительные сроки ожидания поступления лекарств в аптеки.
На горячую линию будут приниматься сообщения про рост цен на лекарства, которые реализуются по льготным рецептам. Белорусы смогут сообщить и об уровне развития, а также удобстве расположения аптечной сети, отпускающей лекарства на бесплатной и льготной основах.
Звонки от граждан будут приниматься 26 февраля с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Звонить нужно на короткий номер 191.
