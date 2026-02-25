НАН: белорусские полярники в Антарктике получают свежие молочные продукты

Он отметил, что помогают в этом разработки Института мясо-молочной промышленности.
«Я хочу подчеркнуть и высказать слова благодарности наших белорусских полярников, которые находятся на Белорусской антарктической станции. Они получают свежие молочные продукты. Молоко хранится не так долго, а получать такие продукты, как йогурты, мороженое — это редкость. Использование заквасок — ключевой момент в приготовлении этих кисломолочных продуктов», — сказал Рыжиков.
Он обратил внимание на то, что свежее молоко в Антарктику не завозится, туда доставляют сухие порошки, а закваски помогают улучшить питание полярников.
По словам Рыжикова, есть и разработки по другим направлениям. Так, в прошлом году состоялась закупка и поставка нового объекта Белорусской антарктической станции — кают-компании. В ней использованы новейшие белорусские разработки.