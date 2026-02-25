Ричмонд
НАН: белорусские полярники в Антарктике получают свежие молочные продукты

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Сотрудники Белорусской антарктической станции получают свежие молочные продукты, заявил начальник ГУ «Республиканский центр полярных исследований» НАН Беларуси Владимир Рыжиков во время пресс-конференции, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что помогают в этом разработки Института мясо-молочной промышленности.

«Я хочу подчеркнуть и высказать слова благодарности наших белорусских полярников, которые находятся на Белорусской антарктической станции. Они получают свежие молочные продукты. Молоко хранится не так долго, а получать такие продукты, как йогурты, мороженое — это редкость. Использование заквасок — ключевой момент в приготовлении этих кисломолочных продуктов», — сказал Рыжиков.

Он обратил внимание на то, что свежее молоко в Антарктику не завозится, туда доставляют сухие порошки, а закваски помогают улучшить питание полярников.

По словам Рыжикова, есть и разработки по другим направлениям. Так, в прошлом году состоялась закупка и поставка нового объекта Белорусской антарктической станции — кают-компании. В ней использованы новейшие белорусские разработки.