«Я видел эти имена»: Бакытжан Базарбек нашел казахстанцев в файлах Эпштейна

Нельзя игнорировать.
Он признался, что уже ознакомился с секретными документами по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Базарбек считает, что казахстанские власти не имеют права обходить стороной вопрос, который обсуждает весь мир.
«После публикации файлов Эпштейна я тоже ознакомился с некоторыми из них. В документах я увидел имена людей. Правоохранительные органы должны дать оценку. Должны провести проверку. Необходимо проверить всех лиц, чьи имена упоминаются в этих документах», — заявил депутат нижней палаты парламента.
Осудил вовлеченных.
Базарбек привел в пример расследования, которые уже ведут правительства многих стран мира, в том числе Великобритании. Например, в Лондоне принято решение о публикации материалов по делу принца Эндрю, который проходит по делу Эпштейна. В этих документах вполне могут содержаться сведения, касающиеся Казахстана, в том числе политической элиты.
«Это морально-этическая граница. Гражданин, переступивший ее, должен подвергнуться не только осуждению общества, но и строгой проверке со стороны закона», — заявил казахстанский депутат.
Эпштейн в Казахстане.
Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов (ОСДП) направил запрос генпрокурору и главе КНБ с требованием проверить упоминания казахстанцев в так называемых «файлах Эпштейна». Отдельно он просит проверить обстоятельства смерти в США казахстанской модели Русланы Коршуновой из-за упоминания ее имени в документах.