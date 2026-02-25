«Я видел эти имена»: Бакытжан Базарбек нашел казахстанцев в файлах Эпштейна

Базарбек привел в пример расследования, которые уже ведут правительства многих стран мира, в том числе Великобритании. Например, в Лондоне принято решение о публикации материалов по делу принца Эндрю, который проходит по делу Эпштейна. В этих документах вполне могут содержаться сведения, касающиеся Казахстана, в том числе политической элиты.