БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро

БКЛ станет первой полностью беспилотной линией московского метро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первой полностью беспилотной линией московского метрополитена станет Большая кольцевая линия, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе транспортного комплекса города. По итогам обсуждения вопроса мэр Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной системы столицы на 2026 год. Согласно материалам, в соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро, которой станет Большая кольцевая.

До этого момента тестовая эксплуатация первого беспилотного поезда метро отечественного производства продолжится на базе модели «Москва-2024» на Большой кольцевой линии без пассажиров, а в дальнейших планах — тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро «Москва-2026».

В результате, к концу 2026 года поезд будет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.

