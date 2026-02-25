БКЛ станет первой беспилотной линией московского метро

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Первой полностью беспилотной линией московского метрополитена станет Большая кольцевая линия, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе транспортного комплекса города. По итогам обсуждения вопроса мэр Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной системы столицы на 2026 год. Согласно материалам, в соответствии со Стратегией развития городского транспорта к 2030 году планируется запуск первой линии беспилотного метро, которой станет Большая кольцевая.
До этого момента тестовая эксплуатация первого беспилотного поезда метро отечественного производства продолжится на базе модели «Москва-2024» на Большой кольцевой линии без пассажиров, а в дальнейших планах — тестирование беспилотной технологии на новейшем поезде метро «Москва-2026».
В результате, к концу 2026 года поезд будет постоянно курсировать на линии в графике вместе с другими поездами без пассажиров с учётом стандартных интервалов движения московского метро. В 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами.