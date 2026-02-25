Ричмонд
Военно-транспортный самолет выставили на торги в Минске

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Военно-транспортный самолет Ил-76МД выставлен на торги в Минске, соответствующее объявление размещено на электронной площадке «Госторг».

Источник: Sputnik.by

Ил-76МД является модернизированной версией — он имеет усиленную конструкцию планера и шасси, грузоподъемность до 48 т, максимальную взлетную массу до 190 т, дальность полета с загрузкой 40 т до 4200 км.

Военно-транспортный борт, выставленный на продажу, выпущен в 1988 году. С самолета сняты авиадвигатели и оборудование специального назначения.

«Работоспособность узлов и агрегатов не проверялась. При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов», — говорится в карточке лота на сайте торговой площадки.

Продавец самолета — белорусская компания «Трансавиаэкспорт». Стартовая цена лота — более 2,6 миллиона долларов.

Данный Ил-76МД хранится в Национальном аэропорту Минск. Электронные торги состоятся 27 марта.