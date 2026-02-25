Депутат предупредил о риске миллиардных потерь из-за кибератак в Казахстане

«В условиях активного внедрения этих систем в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, транспорте и добывающем секторе вопросы кибербезопасности технологических сетей имеют критическое значение для национальной безопасности. В региональном контексте Казахстана АСУ ТП и SCADA применяются: на ТЭЦ, в котельных и тепловых сетях, в водозаборах и насосных станциях, в электрических сетях и подстанциях в каждом регионе. Их бесперебойное функционирование напрямую влияет на теплоснабжение, электроснабжение и водообеспечение населения», — сказал депутат.