Обыск автомобиля с загадочными свертками сняли на видео в Алматы

Видеозапись с обыском автомобиля опубликовали в официальном Instagram Департамента полиции Алматы. Сообщается, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность мужчины, занимавшегося распространением наркотических средств через систему «закладок».
В автомобиле подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с синтетическими наркотиками и гашишным маслом. В ходе проверки установлено, что мужчина размещал «закладки» и получал за это вознаграждение, которое переводил через электронные платежи.
«Наркопреступная деятельность, даже в скрытой форме через социальные сети, создает угрозу для общественной безопасности. Мы будем системно выявлять и пресекать такие преступления, привлекая к ответственности всех, кто нарушает закон. Профилактика и контроль — основа нашей работы», — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности Мурат Жумабаев.
В полиции подчеркнули, что выявление и пресечение подобных действий направлено на защиту жителей города и профилактику правонарушений.