Обыск автомобиля с загадочными свертками сняли на видео в Алматы

«Наркопреступная деятельность, даже в скрытой форме через социальные сети, создает угрозу для общественной безопасности. Мы будем системно выявлять и пресекать такие преступления, привлекая к ответственности всех, кто нарушает закон. Профилактика и контроль — основа нашей работы», — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности Мурат Жумабаев.