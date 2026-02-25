Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обыск автомобиля с загадочными свертками сняли на видео в Алматы

Полицейские Алматы задержали мужчину, которого подозревают в распространении наркотических средств через систему «закладок», передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Источник: Nur.kz

Видеозапись с обыском автомобиля опубликовали в официальном Instagram Департамента полиции Алматы. Сообщается, что сотрудники управления по противодействию наркопреступности Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность мужчины, занимавшегося распространением наркотических средств через систему «закладок».

В автомобиле подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с синтетическими наркотиками и гашишным маслом. В ходе проверки установлено, что мужчина размещал «закладки» и получал за это вознаграждение, которое переводил через электронные платежи.

«Наркопреступная деятельность, даже в скрытой форме через социальные сети, создает угрозу для общественной безопасности. Мы будем системно выявлять и пресекать такие преступления, привлекая к ответственности всех, кто нарушает закон. Профилактика и контроль — основа нашей работы», — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности Мурат Жумабаев.

В полиции подчеркнули, что выявление и пресечение подобных действий направлено на защиту жителей города и профилактику правонарушений.