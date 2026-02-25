Проект на 1 гигаватт: масштаб «Долины ЦОДов» впечатляет

Проект реализуется в рамках задач, поставленных Президентом на V заседании Национального курултая, передает DKNews.kz.
Главная цель — формирование в Казахстане мощного цифрового хаба регионального уровня.
Что уже сделано.
О ходе работ доложили заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.
Проект реализуется в городе Экибастуз Павлодарской области. Он находится в активной фазе.
Выделены земельные участки общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Обеспечиваются инфраструктурные и правовые условия. Ведется работа по приобретению подстанции. Разрабатываются дополнительные механизмы государственной поддержки инвесторов.
Масштаб и параметры будущего кампуса.
«Долина ЦОДов» предполагает создание крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 гигаватта.
Подготовлена Greenfield-зона для привлечения международных партнеров. Доступны мощности до 100 мегаватт с возможностью дальнейшего масштабирования.
Инфраструктура будет соответствовать международному стандарту Tier III. Показатель энергоэффективности составит PUE 1.25.
Сетевая задержка планируется снижена с 80 до 57 миллисекунд. Это уровень, сопоставимый с ключевыми европейскими центрами обмена трафиком.
Что будет дальше.
Проект предусматривает поэтапное наращивание вычислительных мощностей.
Запланировано строительство четырех этапов ИИ-ЦОДов. Каждый этап — по 50 мегаватт.
Ожидается, что запуск «Долины ЦОДов» позволит создать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры. Проект привлечет инвестиции. Обеспечит создание новых высококвалифицированных рабочих мест.
Поручения Премьер-министра.
По итогам совещания Олжас Бектенов поручил профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию всех этапов проекта.
Также поставлена задача ускорить принятие необходимых нормативных решений.
Эксперты отмечают, что «Долина ЦОДов» может стать ключевым элементом новой цифровой экономики Казахстана.